روبيرتو كارلوس: رونالدو أفضل من ميسي وكريستيانو رونالدو

وشرح أسطورة السامبا ونادي ريال مدريد لماذا يشعر أن مهاجمه المفضل يتصدر قائمة الأفضل ويتربع فوق البقية، حيث يرى أن مهارته وموهبته كانت فريدة من نوعها، ولم يمتلكها أي لاعب آخر.
وقال كارلوس “رونالدو هو الأفضل لا ميسي ولا كريستيانو ولا نيمار، هذا هو رأيي دائمًا وأبدًا”.
ثم تابع “لن يكون هناك فينومينو آخر أبدًا، أعتقد أنه كان من الأكثر في جيلنا تسجيلا للأهداف، كان الأمر أكثر صعوبة في ذلك الوقت وكان المهاجمون أقل حماية، لكن رونالدو كان بإمكانه فعل كل شيء”.
وواصل مدحه في صديقه وزميله السابق” كنت أعرف كم كان مذهلاً عندما وصل إلى ريال مدريد ، لكن العديد من الأشخاص في النادي لم يفعلوا ذلك، لقد فاجأ الكثير من الناس، أتذكر أن 80 ألف شخص في البرنابيو كانوا سعداء للغاية مع رؤيته يداعب الكرة هناك”.
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