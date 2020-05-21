بالصور| هل ينتقل نجم الهلال إلى تولون الفرنسي؟ مصادر مُقربة من اللاعب تُجيب!

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كشف موقع “actufoot” الفرنسي حقيقة التقارير التي تم تداولها على نطاق واسع في الفترة الماضية، بخصوص إمكانية انتقال المهاجم “بافتيمبي جوميز“، محترف نادي الهلال السعودي، إلى فريق تولون الفرنسي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي.
وكان موقع “sport24” الفرنسي قد ذكر أن مراد بوجلال، رئيس تولون الفرنسي السابق، يريد تدعيم صفوف فريقه بالتعاقد مع بافيتيمبي جوميز، ويسعى للعودة للاستحواذ على النادي الفرنسي الموجود في دوري الدرجة الثالثة بفرنسا، موضحًا أن الإدارة الجديدة في حال عودة بوجلال تحرص على إعداد فريق قوي للموسم المقبل من أجل العودة سريعًا للدرجة الثانية ثم الأولى.
معلومات زائفة
وأكدت مصادر مُقربة من محترف الزعيم السعودي أنه هذه الأخبار وهمية وغير حقيقية، وأوضحت “هذه الأخبار مستحيلة. جوميز في سن الرابعة والثلاثين، ولا يزال أمامه سنوات جيدة. وقد اتصلت به أندية من دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا العام”.
وسبق للفرنسي جوميز، ذو الأصول السنغالية، اللعب في صفوف أولمبيك ليون، وأولمبيك مرسيليا، وسانت إيتيان، في فرنسا ثم الانتقال إلى جلطة سراي التركي ومنه إلى الهلال، وينتهي عقد المهاجم الفرنسي مع زعيم آسيا بنهاية الموسم الحالي.
جوميز مع الهلال
كان جوميز قد انتقل إلى الهلال قادمًا من غلطة سراي في صيف عام 2018، وقد لعب مع الهلال حتى الآن 74 مباراة، سجل 54 هدفًا، وصنع 10 أهداف.
وقاد جوميز الهلال العام الماضي لتحقيق دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني، وتُوج بلقب هداف البطولة الآسيوي برصيد 11 هدفًا.
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