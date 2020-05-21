فيكتور وانياما يكشف عقدة ماني أمام عشاق ليفربول ومحمد صلاح

كشف اللاعب الدولي الكيني ‘فيكتور وانياما’ عن عقدة يُعاني منها النجم السنغالي ساديو ماني منذ أن كان بين صفوف ساوثامبتون، تتعلق بسوء ظنه في زملائه بالفريق وشعوره بالاضطهاد.

وأثار ساديو ماني الكثير من المشاكل خلال العامين الماضيين مع هداف ليفربول الأول “محمد صلاح“، بكثرة اعتراضه على عدم وصول الكرة إليه من محمد صلاح على وجه التحديد، قبل أن يعبر عن غضبه أمام المدرب الألماني يورجن كلوب أثناء تبديله في إحدى مباريات الموسم الجاري، ما دفع صلاح نحو تلطيف الأجواء بنشره لفيديو كوميدي على تويتر وإنستجرام.

وقال فيكتور وانياما لقناة madgoat tv “خلال فترتنا معًا في ساوثامبتون، جاء ساديو ماني ليتحدث معي، وطلب مني أن أمرر إليه بكثافة أكبر، وعندما سألته عن السبب، أخبرني بأنه يشعر بعدم اهتمام لاعبي الفريق بالتمرير إليه كي لا يُسجل الكثير من الأهداف”.

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وأضاف “بغض النظر عن صحة معتقدات ساديو ماني، قررت أن أمرر له الكثير من الكرات خلال المباريات التالية لأنه شخص لطيف وأردت معاملته بشكل جيد”.

واعترف “صداقتي مع ساديو ماني كانت متينة، وخلال تواجدنا في ساوثامبتون كنا حقًا كعائلة واحدة تحت قيادة أب واحد هو ماوريسيو بوتشيتينو”.

وخسر فريق “ساوثامبتون” أو القديسين عدد هائل من نجومه منذ عام 2016 لصالح أندية القمة في الدوري الإنجليزي، أمثال فيكتور وانياما الذي غادر إلى توتنهام، وديان لوفرين وناثينال كلاين وآدم لالانا وساديو ماني وريكي لامبرت الذين انتقلوا إلى ليفربول، بالاضافة للوك شو ومورجان شنايدرلين اللذان انتقلا إلى مانشستر يونايتد.