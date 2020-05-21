بعد انتهاء تجربته في الدوري السعودي.. الأهلي إلى المغربي أزارو: نسألك الرحيل

أبلغت اللجنة الفنية في النادي الأهلي، مهاجم الفريق المغربي “وليد أزارو” بضرورة البحث عن عرض في أحد الأندية للانضمام اليها بسبب رغبة السويسري رينيه فايلر في التخلص من اللاعب.

أكد مسئولو النادي الاهلي للمغربي وليد أزارو، عدم رغبة رينيه فايلر لا يرغب في تواجده مع الفريق عقب انتهاء اعارته مع نادي الاتفاق السعودي.

وكان أزارو قد انضم لصفوف نادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية، على سبيل الاعارة مقابل 200 الف دولار، بعد أن قام الأهلي بضم المهاجم السنغالي أليو بادجي بدلا منه.

يرفض رينيه فايلر بشدة فكرة استمرار أزارو مع الفريق خلال الموسم المقبل، حيث طالب مسئولي النادي الاهلي بضرورة التخلص من اللاعب والبحث عن مهاجم جديد يضمه الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن نادي الاتفاق السعودي الاثنين الماضي انتهاء اعارة وليد أزارو، وعودته إلى صفوف الأهلي، لينهي الجدل حول رغبته في شراء اللاعب بشكل نهائي.

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وانضم أزارو لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2017 قادما من نادي الدفاع الجديدي المغربي مقابل مليون و300 الف دولار.

الأهلي يحدد 3 ملايين يورو لبيع أزارو

وحدد مسئولو الاهلي مبلغ ثلاثة ملايين يورو، من أجل بيع أزارو بشكل نهائي، حيث يمتلك اللاعب عرضا من أحد الأندية الفرنسية، لكن تفشي فيروس كورونا قد يقف حائلا أمام انتقال اللاعب.

وفاز المهاجم الدولي المغربي مع الأهلي بلقب هداف الدوري المصري موسم 2017-2018 بعد أن نجح في تسجيل 18 هدفا مع الفريق في المسابقة المحلية.

يذكر أن الاهلي كان قد رفض عرضا خرافيا للتنازل عن خدمات أزارو إلى نادي هيبي فورتشن الصيني مقابل 8.6 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018 بسبب الاختلاف على طريقة سداد المقابل المادي.