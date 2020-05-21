جمهور اتحاد جدة يتلقى صفعة من ثنائي الدوري الإسباني

تلقى جمهور اتحاد جدة السعودي صفعة من ثنائي الدوري الإسباني “ريال بيتس وإشبيلية” بعد اقتحامهما لمفاوضات التعاقد مع نجم وسط جالطة سراي التركي ومنتخب المغرب “يونس بلهندة” خلال الساعات القليلة الماضية.

وبدأت جماهير اتحاد جدة تحلم بقرب انضمام يونس بلهندة إلى صفوف الفريق خلال ميركاتو الصيف، حيث يستعد اللاعب للرحيل عن عملاق الدوري التركي هذا العام، لعدم تقديم الإدارة لعقد جديد.

وينتهي عقد صاحب الـ 30 عامًا مع جالطة سراي في يونيه 2021، ويصل سعره في السوق حاليًا لحوالي ثمانية ملايين يورو.

وقالت صحيفة إل موندو ديبورتيفو الكتالونية “يوجد اهتمام سعودي قوي من جانب اتحاد جدة والهلال بضم يونس بلهندة في ميركاتو الصيف، لكن اللاعب المغربي أمامه فرصة للالتحاق بأحد أندية الدوري الإسباني سواء إشبيلية أو ريال بيتس”.

ويضم نادي ريال بيتس المدافع الدولي المغربي “زهير فضال” ويمكنه المساعدة في إقناع بلهندة بعرض فريقه، الأمر نفسه يخص إشبيلية الذي قد يستخدم ورقة مهاجمه المغربي يوسف النصيري المنضم للفريق خلال ميركاتو يناير الماضي من ليجانيس نظير 24 مليون يورو.