برشلونة يجدد مفاوضاته مع يوفنتوس بشأن “دي ليخت”

سبق ولاحق نادي برشلونة المدافع الهولندي “ماتياس دي ليخت” بشدة قبل عام، محاولاً إقناع نجم أياكس السابق بالمجيء والانضمام إليهم، جنبًا إلى جنب مع زميله “فرينكي دي يونج”.

في النهاية تمكنوا فقط من تأمين الأخير، لكن هذا لم ينهِ اهتمامهم باللاعب الذي وقع مع يوفنتوس، حيث قيل أن خطوة اللعب لبرشلونة بالنسبة لموكل “مينو رايولا” قادمة لا محالة.

وظهر اسم الهولندي مرارًا وتكرارًا في المفاوضات بين اليوفي وبرشلونة حول “ميراليم بيانيتش” ومختلف قطع الغيار الأخرى التي يتطلع الفريقان إلى تداولها فيما بينهما

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.وتصر صحيفة “موندو ديبورتيفو” اليوم على أن البلاوجرانا يضغط لإيجاد سبيل للمدافع البالغ من العمر 23 عامًا، والذي لا يتأقلم بشكل جيد في مدينة تورينو الإيطالية.

ووصف التقرير أن المهمة لن تكون سهلة، فيوفنتوس ليس حريصًا على التخلي عن اللاعب الذي استثمروا فيه قبل عام، وبلغت قيمة التعاقد معه 70 مليون يورو.

ولكن إذا تم تقديم العرض الصحيح، فهناك دائمًا فرصة لإغراء الإدارة الإيطالية، لخفض خسائرهم بسبب فيروس “كورونا” في خطوة لم تكن جيدة حتى الآن للاعب أو للسيدة العجوز، قد يتم إصلاحها بتقديم برشلونة لذات القيمة التي دفعها البيانكونيري لأياكس.