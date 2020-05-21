باريس سان جيرمان لن يترك هالاند ينضم لصفوف ريال مدريد

اتفق ريال مدريد وباريس سان جيرمان على عدد من الأشياء في الماضي، والآن كلاهما يشتركان في الرأي حول مدى جودة مهاجم بوروسيا دورتموند “إيرلنج براوت هالاند“، حيث يخطط أبطال الدوري الفرنسي للتنافس مع ريال مدريد في السعي وراء خدمات المراهق النرويجي في الميركاتو الصيفي.

ويتفاوض الفريقان حاليًا فيما بينهما على صفقة انضمام “كيليان مبابي” إلى اللوس بلانكوس، كما اتفق كل من ريال مدريد و البي أس جي، على صفقات مؤخرًا ، منها تبادل الحارسين “نافاس وأريولا” وكذلك “خيسي رودريجيز”.

ولكن كانت هناك أيضًا صفقات أخرى لم تصل إلى نتيجة نهائية، ويعتبر اهتمام الميرنجي بـ مبابي ليس سراً، وقد يبدأ أولئك في حديقة الأمراء في القلق بشأن أين يكمن مستقبله؟ ، وبدون تجديد يعرف صاحب الـ20 عامًا أن مهلته في باريس تنتهي في غضون عامين.

ولا يمتلك البي أس جي مهاجمًا بديلاً في فريقه، الأوروجوياني “إدينسون كافاني” سيرحل بالمجان، و من المتوقع أيضًا أن يكون “ماورو إيكاردي” في طريقه للخروج هذا الصيف القادم، ما يزيد فقط من حاجتهم إلى لاعب مثل هالاند في الأمام.

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باريس سان جيرمان لن يترك “هالاند”

وقالت صحيفة “ماركا” أن الفريق الباريسي يريد لاعبًا يمكنه الهجوم والتهديف، ويصبح نقطة تمركز لمن حوله، ومع افتراض انتقال مبابي إلى ريال مدريد عاجلاً أم آجلاً ، فسيكون جوهرة الكرة النرويجية أقرب لبطل فرنسا.

ويُقال أن قيمة هالاند في السوق قبل صيف 2022 تبلغ وفق اتفاقه مع دورتموند 120 مليون يورو، بينما ستتقلص بعد عامين إلى مبلغ 75 مليون يورو فقط.