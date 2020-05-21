مدرب الأرجنتين يكشف موقف لاوتارو مارتينيز من عرض برشلونة

يبدو أن انتقال “لاوتارو مارتينيز” إلى برشلونة سيكون أكبر صفقة في الميركاتو الصيفي، إذا حدث ذلك، بعدما جذبت الانتباه من كل مكان، وتحدث عنها أغلب الخبراء والنجوم العالمية.

أحد الأشخاص الذين يعرفون مهاجم الإنتر جيدًا، وواثق من رغبته في اللعب بجوار “ليو ميسي” هو مدرب الأرجنتين الأرجنتيني “ليونيل سكالوني“، الذي ناقشل الصفقة وأوضح أنه من المنطق أن تحدث خلال صفقات الصيف.

وقال لاعب وست هام السابق في تصريحات لـESPN “من المنطقي أن يرغب لاوتارو في اللعب مع ميسي، فهم يتعايشون جيدًا ويفهمون بعضهم البعض جيدًا، هذا ظهر منذ اليوم الأول في التدريبات”.

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ثم أضاف “المنتخب أيضًا يود ذلك، لقد لعبوا بالفعل معًا في المنتخب الوطني، بالنسبة لي كمدرب، وبالنسبة لكل أرجنتيني ، كلما لعبت مباريات أكثر، كان ذلك أفضل”.

وقارن سكالوني بين لاوتارو ومهاجم البلاوجرانا الحالي “لويس سواريز“، مشيرًا إلى أن مواطنه لا يقل إمكانيات عن الأوروجوياني، كما يظهر ذات الانسجام مع ميسي، وسيشكل تواجده مع التانجو أفضلية في المستقبل.

وتعتبر عملية إحضار نجم الدوري الإيطالي إلى نو كامب جدية في الوقت الراهن، خاصة في صيف مثل هذا يمر بظروف خاصة، ولكن هناك الكثير من الأصوات الإيجابية التي تخرج من كلا المعسكرين لدرجة أننا بدأنا نعتقد أنه يمكن القيام بالصفقة، على الرغم من التكلفة المادية التي ستتجاوز الـ90 مليون يورو.