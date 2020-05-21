مدرب بتروجيت: كارتيرون “محظوظ” مع الزمالك وتسبب في “كارثة” مع الأهلي

يرى علاء عبد العال المدير الفني لفريق بتروجيت أن الفرنسي “باتريس كارتيرون” المدير الفني لفريق الزمالك “محظوظ”، وأن الحُكم على السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الاهلي الآن غير منطقي.

أبدى علاء عبد العال مدرب بتروجيت رأيه في الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، مؤكدا أنه “محظوظ”، مشددا على أن فوزه مع الفريق ببطولتي السوبر الأفريقي والمحلي ليس مقياس.

ونجح الزمالك في حصد بطولة السوبر الأفريقي تحت قيادة كارتيرون، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في قطر.

وقال مدرب الداخلية السابق خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت”، أن كارتيرون فاز مع الزمالك بالسوبر الأفريقي والمحلي من مباراة واحدة، وهذا ليس كافيا للتأكيد على أنه مدرب ناجح.

وقاد كارتيرون الزمالك للفوز على الأهلي في مباراة السوبر المحلي التي أقيمت في الإمارات، عن طريق ركلات الترجيح وخطف اللقب.

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وأشار عبد العال إلى أن كارتيرون تسبب في “كارثة” عندما كان يتولى قيادة النادي الاهلي، بعدما تسبب في خسارة الفريق لبطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2018 على يد الترجي التونسي.

وأكد مدرب بتروجيت أن كارتيرون فشل تماما في قيادة الأهلي خلال النهائي الأفريقي، الفريق فاز في لقاء الذهاب بملعب برج العرب بنتيجة 3-1 لكنه قدم أداء سيئ للغاية، ثم خسر لقاء الإياب بنتيجة 3-0.

وأنهى عبد العال تصريحاته مشيرا إلى أن رينيه فايلر مدرب الاهلي نجح في اقناع مسئولي وجماهير النادي خلال الفترة التي تولى فيها قيادة حامل لقب الدوري المصري، لكن هذا لا يعني أنه أثبت وجوده خاصة أنه لم يفز مع الفريق بأي بطولة حتى الآن.

ونجح فايلر في قيادة النادي الأهلي لتصدر بطولة الدوري برصيد 49 نقطة، بعدما حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة ولم يخسر أي لقاء، كما نجح في قيادة الفريق للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والثأر من صن داونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية.