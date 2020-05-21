هل يشعل نجم الدوري الجزائري الصراع بين الأهلي والزمالك؟

أكد حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة الجزائري، على وجود مفاوضات معه من جانب نادي الزمالك، ومن جانب النادي الأهلي أيضا، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كشف بن عيادة الظهير الأيمن لفريق قسنطينة الجزائري أن وكيل أعماله أخبره عن وجود اهتمام نادي الزمالك، والنادي الاهلي لضمه إلى صفوف أحدهما خلال الموسم المقبل.
وشدد بن عيادة خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج “جمهور التالتة” على قناة “أون تايم سبورت” على أنه يشرفه ارتداء قميص نادي الزمالك.
هل يشعل بن عيادة الصراع بين الاهلي والزمالك على ضمه؟
يعاني الأهلي في مركز الظهير الأيمن في ظل رفض أحمد فتحي قائد المنتخب المصري التجديد، ورحيله الموسم المقبل بعد قيامه بالتوقيع لنادي بيراميدز، ولا يوجد في هذا المركز سوى محمد هاني.
ويعاني الزمالك هو الآخر بشدة من نقص في هذا المركز عقب قيام التونسي حمدي النقاز بفسخ تعاقده مع الفريق منتصف الموسم الحالي، ولا يوجد لدى الفريق سوى حازم إمام.
وأكد بن عيادة أنه لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن من جانب نادي الزمالك ونفس الوضع من النادي الأهلي، مشيرا إلى أن المفاوضات مع الجانبين مازالت شفهية.
وأنهى بن عيادة تصريحاته مؤكدًا أن تفشي فيروس كورونا تسبب في توقف المفاوضات مع الزمالك والاهلي، متمنيا أن تعود الحياة إلى طبيعتها وينجح في اللعب لصفوف بطل الكونفدرالية والسوبر الأفريقي.
وينتهي تعاقد بن عيادة مع نادي قسنطينة الموسم المقبل، ورفض اللاعب التجديد لناديه الجزائري، بسبب العروض التي تلقاها من جانب الأهلي والزمالك.
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