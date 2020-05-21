كورونا تُعطل عودة الدوري الإنجليزي بعد اكتشاف 6 حالات في 3 أندية!

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي أنه بعد الفحوصات التي خضع لها أعضاء 19 فريقا في البريميرليج للكشف عن فيروس كورونا، جاءت نتائج 6 حالات فقط إيجابية.

وأجرى 748 لاعبا وفنيا فحوصات في أيام 17 و18 مايو، تبين أن 6 منهم فقط ينتمون إلى ثلاثة نواد جاءت نتائجهم إيجابية.

ويتبقى فقط فريق واحد أجرى الفحوصات أمس ولم تظهر بعد نتائج لاعبيه وأفراد الجهازين الفني والتدريبي.

ولم يعلن البريميرليج أي معلومات عن الأشخاص والفرق المصابة، ولكن أشار بيان صادرُا عنه إلى أن الحالات الإيجابية طُلب منها الحجر الصحي لمدة أسبوع.

وأوضح البيان “أن البريميرليج لن يعطي أي تفاصيل إضافية عن اللاعبين والفرق بسبب المحاذير القانونية والظروف المحيطة بالفحوصات”.

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وكان 20 ناديًا قد وافقوا على العودة إلى التدريبات يوم الثلاثاء المنصرم، وبدأت الفرق تدريباتها الفردية والجماعية مع تطبيق الإجراءات الصحية المطلوبة من السلطات الصحية البريطانية.

وبحسب البروتوكول المتبع، فإن الحصة التدريبية يجب ألا تستغرق أكثر من 75 دقيقة، مع تعقيم متواصل للملاعب وأعلام الركنيات، والكرات، وشباك المرمى، قبل كل حصة تدريبية وبعدها.

كما ستجرى فحوصات فيروس كورونا للاعبين مرتين أسبوعيا، إضافة إلى قياس درجات حرارتهم بشكل دوري، وملء استبيانات تعطى للاعبين لتعبئتها قبل كل حصة تدريبية.

وتأمل الحكومة البريطانية أن يستأنف الموسم منتصف الشهر المقبل دون جماهير، على أن تبث جميع المباريات مجانا وعلى الهواء مباشرة.