رياضة | يوفنتوس يرفض طلب برشلونة بشأن بيانيتش

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يرفض طلب برشلونة بشأن بيانيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية إيطالية، عن رفض نادي يوفنتوس طلب نظيره برشلونة، بإجراء صفقة تبادلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

مفاوضات برشلونة ويوفنتوس بشأن بيانيتش

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن صفقة البوسني ميراليم بيانيتش، نجم خط وسط يوفنتوس، الذي يرغب برشلونة في ضمه في الموسم الجديد هي مسار مفاوضات البارسا واليوفي.

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وأضاف أن برشلونة عرض لاعبه التشيلي أرتورو فيدال على يوفنتوس، في محاولة أخيرة لإبقاء احتمال إتمام الصفقة التبادلية مع بيانيتش على قيد الحياة.

وتابع الموقع أن مسئولي يوفنتوس رفضوا عودة فيدال، وضم إيفان راكيتيتش في سبيل السماح برحيل بيانيتش، مشيرة إلى أن يوفنتوس سيسمح برحيل البوسني في حالة واحدة فقط وهي ضم آرثر ميلو.

يذكر أن فيدال سبق له أن لعب بقميص يوفنتوس لمدة 4 مواسم بين عامي 2011 و2015، توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.