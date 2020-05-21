رياضة | إدارة برشلونة تحدد أسعار اللاعبين المتوقع رحيلهم عن الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر إدارة برشلونة تحدد أسعار اللاعبين المتوقع رحيلهم عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني أسعار اللاعبين المتوقع رحيلهم عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ونشرت صحيفة سبورت الاسبانية الشهيرة قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم عن صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بالإضافة إلي أسعارهم والتي جاءت كالتالي: يبلغ ثمن لاعب نادي برشلونة رافينيا مبلغ قدره 9.5 مليون دولار أما اللاعب الدولي التشيلي ارتورو فيدال لاعب وسط النادي الكتالوني بمبلغ قدره 11 مليون دولار بالإضافة إلي الينيا التي يبلغ سعره 18 مليون دولار و راكيتيتش 20 مليون دولار. أما اللاعب الشاب فيربو 20 مليون دولار و سيميدو 32 مليون دولار والمدافع الدولي الفرنسي صامويل اومتيتي 32 مليون ‎دولار.

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