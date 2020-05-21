رياضة | بيانيتش يرفض باريس سان جيرمان من أجل برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيانيتش يرفض باريس سان جيرمان من أجل برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض اللاعب الدولي البوسني بيانيتش صانع ألعاب نادي يوفنتوس الإيطالي فكرة الانضمام لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ويفصل اللاعب الانتقال لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال الفترة المقبلة أو البقاء مع فريقه الإيطالي.

وقالت صحيفة ‏Le Parisien الفرنسية أن️ المسؤولون في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تحدثوا عبر مكالمة فيديو مع بيئة اللاعب الدولي البوسني بيانيتش، وقدموا عرضا للاعب لخطفه من البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة الفرنسية الشهيرة أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دائما عقبة أمام نادي برشلونة الاسباني فيما يتعلق بسوق الانتقالات، كلاهما لهما تاريخ طويل من النزاعات خلال فترات الانتقالات.

بينما ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الشهيرة أن إدارة نادي برشلونة تريد التوقيع مع لاعب يوفنتوس هذا الصيف حتى وان اضطر النادي الكاتالوني لدفع ثمن اللاعب البوسني نقدا، بدون مقايضة بالاضافة الي ان بيانيتش أخبر البارسا أنه يريد إرتداء ألوان البلاوجرانا الموسم المقبل، ويعرف أن الفرصة تأتي مرة واحدة فقط، ولا يريد فقدانها.