رياضة | النجم الساحلي يقترب من ضم النقاز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يقترب من ضم النقاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تونسية عن اقتراب التونسي حمدي النقاز نجم الزمالك السابق من العودة إلى الدوري التونسي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة تحديداً إلى النجم الساحلي الذي أبدي اهتمامًا كبيرًا بالحصول على خدمات النجم التونسي في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة تونس الرقمية بأنّ النجم التونسي حمدي النقاز بات قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى النّجم السّاحلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد انتهاء عقده مع سودوفا الليتواني عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة التونسية أن المفاوضات بين النقاز ورضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي أخذت منحنى إيجابي وأن النقاز أصبح على أعتاب العودة إلى النجم الساحلي من جديد في الموسم المقبل.

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وذكرت الصحيفة التونسية أن حمدي النقاز رحل بشكل مفاجئ عن الزمالك وأعلن فسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدي النادي الأبيض وأعلن بعدها الانتقال إلى سودوفا الليتواني بعقد لمدة 6 أشهر فقط.

وأشارت الصحيفة التونسية إلى أن النقاز متواجد حالياً في تونس بسبب إيقاف النشاط الرياضي خوفا من تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد وأنه صدر حكم منذ أسابيع قليلة ضد حمدي النقاز بالحبس لمدة 4 أشهر وغرامة 100 دينار بسبب التعدي على موظف عمومي ومخالفة تعليمات التجول في تونس، حيث كان يتجول في احدي الشوارع دون تصريح التجول.

وأوضحت الصحيفة التونسية أن النقاز استأنف على الحكم الصادر ضده وقررت المحكمة الابتدائية بسوسة الحكم عليه بالحبس 4 أشهر وغرامة 100 دينار مع تأجيل التنفيذ ليتم الإفراج عنه بشكل رسمي.