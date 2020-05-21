رياضة | 3 مراكز يطلب فايلر تدعيمها في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر 3 مراكز يطلب فايلر تدعيمها في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي تدعيم بعض المراكز داخل الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة قبل بداية الموسم الجديد.

وسوف يعقد فايلر اجتماعا مع إدارة النادي الاهلي في الفترة المقبلة من أجل الوقوف على صفقات الفريق والراحلين خلال الميركاتو الصيفي وحسم مستقبل النادي.

Advertisements

ويرغب المدير الفني للنادي الاهلي بالتعاقد مع ظهير ايمن قوي بعد رحيل أحمد فتحي عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأيضاً يريد المدرب السويسري ضم صانع ألعاب مميز، بسبب عدم اقتناعه بصالح جمعة وعدم وجود بديل لمحمد مجدي أفشة في مركزه.

وسيتعاقد النادي الأهلي مع حارس مرمى جديد خلال هذا الصيف بعد إعلان رحيل شريف اكرامي بنهاية الموسم وعدم وجود سوى محمد الشناوي وعلي لطفي والناشئ مصطفى شوبير.