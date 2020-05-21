رياضة | زيدان يتحدث عن رأيه بعودة الدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدث عن رأيه بعودة الدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن رأيه بشأن عودة منافسات الليجا خلال الفترة المقبلة.

وكان قد توقف النشاط الرياضي حول العالم منذ بداية شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا ومحاولة التصدي له بعد إصابات العديد من الأشخاص.

Advertisements

وقال زيدان في تصريحات حسب وسائل الإعلام الإسبانية : "أنا سعيد بالعودة للعمل مع لاعبي فريقي، وهذا هو أهم شيء بعد 60 يوماً، وجميعنا سعداء بالعودة إلى بالديبيباس، وخططنا لنوع من التدريبات مع المعدين البدنيين وكان اللاعبون سعداء أيضاً بالتدريب في منازلهم".

وواصل : "‏هذا الأسبوع كان جيداً جداً لأننا نستطيع العمل أكثر في مجموعات صغيرة، ولكن يمكننا إجراء عمل تكتيكي وبدني وفني، وأرى الفريق أفضل هذا الأسبوع وسيكون الأسبوع المقبل أفضل بلا شك".

وأردف : "اللاعبين قاموا بالمهمة بشكل جيد وأظهروا لياقتهم البدنية العالية لدى العودة إلى التدريبات، وهذا أمر في غاية الأهم، وإنهم سعداء بقدرتهم على التدريب، والتواجد معاً والاستمتاع بما يحبونه، وهو لعب كرة القدم".