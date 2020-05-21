رياضة | ‏كيكي سيتين يحدد أول الراحلين عن برشلونة هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر ‏كيكي سيتين يحدد أول الراحلين عن برشلونة هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة اول اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "السبورت"، إن توديبو مدافع الفريق أول الراحلين، حيث أصبح المُدافع الفرنسي من أكثر اللاعبين المرغوبين في سوق الانتقالات ولديه عروض جيدة من البريمرليج.

وسيقوم النادي الإسباني بعمل تجاري رائع، لان تم شراءه بـ مليون يورو وسيتم بيعه بأكثر من 25 مليون خلال موسم واحد فقط.

وخرج توديبو مدافع البارسا إلى نادي شالكة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وتعرض مدافع شالكة الألماني للإصابة في أولى المباريات بعد عودة النشاط الرياضي أمام فريق بوروسيا دورتموند وغادر اللقاء، ولكن مدرب الفريق أكد أن الاصابة ليست خطيرة.