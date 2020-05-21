رياضة | هل يرحل سولشاير عن تدريب مانشستر يونايتد.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل يرحل سولشاير عن تدريب مانشستر يونايتد.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي حقيقة رحيله في الفترة المقبلة عن تدريب النادي الأحمر.

وكانت قد أشارت بعض التقارير الإنجليزية إلى اقتراب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من قيادة مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الجديد.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية : "مانشستر يونايتد مهمون بالنسبة لي، وأنا شخص وفي للنادي، وأرغب بالبقاء معهم لوقت طويل، وأتمنى لهم الأفضل على المدى البعيد، وأعتقد أنهم أعجبوا بشخصيتي في التدريب".

وتحدث مدرب مانشستر يونايتد عن صفقات النادي، حيث أكد أن بول بوجبا تعافى بشكل جيد في الفترة الماضية وسوف يشارك مع الفريق مع عودة المباريات.