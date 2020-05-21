رياضة | كارتيرون يرغب في ضم أزارو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يرغب في ضم أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية مغربية أن المغربي وليد أزارو نجم الأهلي والمعار حاليًا إلى الاتفاق السعودي بات يواجه مصيرا مجهولاً في القلعة الحمراء.

وأفاد موقع le 360 سبورت المغربي في نسخته الفرنسية بأن الاتفاق السعودي تراجع عن ضم النجم المغربي البالغ من العمر 24 عامًا بسبب مطالب الأهلي المادية بالحصول على مبلغ 3 ملايين دولار لبيعه بشكل نهائي.

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وأشار الموقع المغربي إلى أن أزارو سيعود إلى الأهلي عقب نهاية فترة إعارته في الوقت الذي يعتبره السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي خارج حساباته في المواسم المقبلة.

وأكد الموقع المغربي أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يرغب في ضم أزارو ليكون مع مواطنيه أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلا أن الأهلي لا يرغب في بيع نمه لغريمه التقليدي الزمالك.

وأوضح الموقع المغربي أن مطالب الأهلي المادية تضعف رغبة أي نادٍ في شراء النجم المغربي وذلك في ظل توقف النشاط بسبب تجمد الإيرادات وتفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.