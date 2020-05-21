رياضة | تعرف علي تصريحات كلوب بعد عودة ليفربول للتدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف علي تصريحات كلوب بعد عودة ليفربول للتدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي حوارا صحفيا مع العديد من الصحف الإنجليزية بعد عودة الفريق الإنجليزي للتدريبات الجماعية.

وقال كلوب:"بدأ الصباح بشكل جيد بالفعل، استيقظت في وقت أبكر من المعتاد، ثم أدركت أنه اليوم الأول شعرت أنه مثل اليوم الأول في المدرسة بالنسبة لي، حدث ذلك قبل 46 عامًا، لكن لابد أنه كان مشابهًا ارتديت ثيابي مرة أخرى وللسبب الصحيح، للذهاب إلى التدريب. قدت سيارتي إلى ميلوود وسعدت حقًا برؤية جميع الأولاد. لم أر جميع الأولاد حتى الآن، لم أر سوى 10 منهم والمدربين، وهي بداية جيدة، أود أن أقول. يبدو الجميع في حالة معنوية جيدة. الطقس رائع هنا. ميلوود وكل شيء مجهز لنا".

وأضاف مدرب ليفربول:"إنه أمر رائع للغاية العودة للتدريبات كان ميلوود مزدحمًا طوال الفترة الماضية، ليس بالتدريبات ولكن الطهاة كانوا هنا يطهون للاعبين وأشياء مثل هذه، وخدمات التوصيل، وكل هذه الأشياء. لذلك، حدثت الكثير من الأشياء هنا في ميلوود ولكن ليس كرة القدم. لذا، فإن العودة الآن ورؤية كيفية سير الأمور هنا أمر رائع".

واختتم المدرب الألماني تصريحاته قائلا:"تم تنظيم التدريبات بشكل مثالي، كل شيء يتعلق بكرة القدم. إنها أشياء صغيرة، التعود على الملعب، والأحذية والكرة، والمنعطفات، والتمريرات المتنوعة، والجري، والركض المتسارع، وأشياء من هذا القبيل. القليل من التسديدات، كل هذه الأشياء. لقد بدا الأمر جيدًا حقًا، يجب أن أقول. إذا كان أي من مشجعينا قلقًا، فلا داعي لذلك اللاعبين في حالة جيدة".