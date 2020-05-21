شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية: عودة النشاط الرياضي سيكون تدريجيًا وعلى عدة مراحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن قرار عودة النشاط الرياضي هو قرار الدولة، ودور اللجنة الأولمبية هو تجهيز خطة عودة النشاط حتى يتم تنفيذها فور الحصول على إشارة البدء من الدولة.

وقال «حطب»، في تصريحات له، مساء الأربعاء، إن عودة النشاط سيكون تدريجيا وله العديد من المراحل وأيضا العديد من الإجراءات الطبية والاحترازية لحماية جميع الرياضيين والمشاركين في النشاط الرياضي، مضيفًا أن الحفاظ على اللاعبين المؤهلين لأولمبياد طوكيو أمر مهم وضروري من أجل الرياضة المصرية وتجهيزهم لعودة النشاط الرياضي وتأهيلهم أيضا أمر مهم للغاية.

وأشار «حطب» إلى أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتمع وناقش العديد من الملفات الخاصة بتنظيم أعمال اللجنة الأولمبية المصرية، وعودة النشاط الرياضي والإجراءات التي ستتخذ كانت الأهم في الاجتماع.

وأوضح المهندس هشام حطب أن اللجنة الأولمبية المصرية لا تخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ولم نقم بهذه الخطوة نهائيًا ومخاطبتنا تكون للاتحاد المصري لكرة القدم الذي بدوره يخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونخاطب اتحاد الكرة عندما يطلب منا ذلك من اتحاد الكرة المصري أو من وزارة الشباب والرياضة، ولا يوجد أي اتصال مباشر بيننا وبين «فيفا».