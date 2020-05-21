شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع 10 أهداف في تاريخ الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الموسم الجارى من مسابقة الدورى المصرى الممتاز تسجيل محمد بسيونى، نجم نادى إنبى، هدفًا بعد 21 ثانية فقط من انطلاق لقاء فريقه أمام الزمالك بمنافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، ليدخل الهدف ضمن الخمسة الأسرع فى تاريخ المسابقة المصرية.

وبات هدف بسيونى هو خامس أسرع هدف فى تاريخ المسابقة منذ انطلاقها موسم 1948-1949، حيث نستعرض فى التقرير التالى قائمة أسرع 10 أهداف فى تاريخ الدورى المصرى:

الهدف الأسرع فى تاريخ المسابقة جاء بقدم حسام سلامة «باولو» بقميص فريق نادى سموحة عقب 12 ثانية فقط من انطلاق مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى فى موسم 2015- 2016.

هدف عبدالحميد حسن «ميدو»، نجم هجوم إنبى فى موسم 2005-2006، يأتى فى المرتبة الثانية من حيث أسرع أهداف المسابقة، وذلك فى شباك فريق غزل المحلة، بعد 13 ثانية.

أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، تمكن من تسجيل هدف فى شباك السويس بعد 14 ثانية فقط من انطلاق مباراة الفريقين بالدورى الممتاز موسم 1990-1991.

ويتمكن أحمد رؤوف بقميص وادى دجلة من إحراز هدف مبكر فى شباك المقاولون العرب بعد 18 ثانية فقط من انطلاق مباراة الفريقين بالمسابقة فى موسم 2017-2018.

محمد بسيونى، نجم إنبى، يستطيع تسجيل خامس أسرع هدف فى تاريخ الدورى المصرى، وأسرع هدف يسكن شباك الزمالك على مدار تاريخه بالمسابقة، بعد 21 ثانية فقط من انطلاق لقاء الفريقين بمنافسات المسابقة موسم 2019-2020.

محمود كهربا، نجم فريق نادى الزمالك، يسجل سادس أسرع أهداف الدورى المصرى بعد 26 ثانية فقط من انطلاق مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى بمنافسات الدورى فى الموسم الماضى 2018-2019. ويأتى هدف مصطفى محمد، نجم طلائع الجيش السابق، فى شباك حرس الحدود فى لقاء الموسم الماضى 2018-2019، ليصبح سابع أسرع أهداف المسابقة بتسجيله بعد 34 ثانية.

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المركز الثامن من نصيب حسام عاشور، فعلى الرغم من نُدرة أهداف متوسط ميدان الأهلى، إلا أنه سجل هدفًا عقب 35 ثانية فقط من عمر مباراة فريقه أمام طلائع الجيش موسم 2009-2010. هدف عكسى بالنيران الصديقة يحتل المركز التاسع من حيث أسرع أهداف الدورى المصرى الممتاز، جاء عن طريق الغانى بيتر أودورو، مدافع بتروجت، فى مرماه فى لقاء الزمالك بموسم 2013-2014 بعد 39 ثانية.

ويسجل النيجيرى ستانلى أوهاويتشى عاشر أسرع هدف فى تاريخ المسابقة، حيث وضع دجلة فى المقدمة بهدف بعد 43 ثانية فقط من انطلاق مباراة الفريق أمام المصرى البورسعيدى فى موسم 2014-2015.

أما عن أسرع هدف فى تاريخ جميع المسابقات المحلية فى مصر، فهو هدف محمد الفيل، نجم هجوم فريق شربين، فى شباك حرس الحدود بمنافسات الدورى الممتاز «ب» فى الموسم قبل الماضى 2017-2018، فسجل الفيل هدف التقدم لفريقه عقب 9 ثوانٍ فقط من انطلاق المباراة، محطمًا جميع الأرقام القياسية الخاصة بأسرع أهداف الكرة المصرية.