شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 9 ألقاب تاريخية للزمالك بعد ركلات الترجيح (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إنجاز تاريخى حققه فريق الكرة بنادى الزمالك بالجمع بين لقبى السوبر المصرى والإفريقى خلال أيام تعد على أصابع اليد الواحدة، في فبراير من العام الجارى. حيث تُوج الفريق الأبيض بسوبر إفريقيا على حساب الترجى التونسى بثلاثية قبل أن يعانق السوبر المصرى على حساب غريمه الأزلى الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية.

الزمالك على مدار تاريخ مشاركاته المحلية والعربية والإفريقية استطاع التتويج بـ 9 ألقاب ثمينة إثر ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، فابتسمت له وفتحت ذراعيها ومنحته الصعود على منصات التتويج في 9 مناسبات متنوعة، نرصدها في التقرير التالى.

السوبر المصرى مرتين

ركلات الترجيح ابتسمت للزمالك خلال مرتين في تاريخه بالسوبر المصرى، وذلك أمام الأهلى في فبراير من عامى 2017 و2020 بملعب محمد بن زايد بالإمارات، فتألق محمود جنش في المرة الأولى ورجح محمد أبوجبل كفة القلعة البيضاء في الثانية.

كأس مصر مرة واحدة

وشهد موسم 2017-2018 تتويج الزمالك بكأس مصر بركلات الترجيح على حساب سموحة بملعب القاهرة الدولى، حيث كانت هي المرة الأولى والأخيرة التي يعانق خلالها الفريق الأبيض لقب البطولة العريقة من خلال ركلات الحظ.

تتويج عربى

كمال تعملق الحارس الأمين عبدالواحد السيد ومنح الزمالك لقب السوبر المصرى السعودى في ملعب القاهرة على يد اتحاد جدة السعودى بعد ماراثون ركلات الترجيح.

خمسة ألقاب إفريقية

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النصيب الأكبر من ظفر الزمالك بالألقاب إثر ركلات الترجيح كان من خلال مشاركاته القارية ببطولات الأندية الإفريقية، حيث عانق الأميرة السمراء في 5 مرات إثر ركلات الترجيح.

المرة الأولى كانت بإعلانه بطلاً لبطولة أبطال الدورى عام 1986 من قلب كوت ديفوار على حساب أفريكا سبورت بعدما فاز كل فريق بملعبه بهدفين نظيفين.

الثانية كانت في ملعب القاهرة الدولى وتألق نادر السيد أمام أشانتى كوتوكو الغانى وترجيح كفة فريقه في نيل لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993 بعد سيطرة التعادل السلبى على مواجهتى الذهاب والإياب للدور النهائى.

من جديد يعانق الزمالك لقباً قارياً عبر ركلات الترجيح في ملعب القاهرة في نهائى مثير أمام شوتنج ستارز النيجيرى عام 1996 بالدور النهائى لبطولة أبطال الدورى بعد تفوق كل فريق بملعبه بنتيجة 2/1. وتفتح ركلات الترجيح ذراعيها مرة رابعة للزمالك في نهائيات إفريقيا، وينجح الفريق في الصعود على منصة التتويج بالسوبر الإفريقى على حساب مواطنه المقاولون العرب عام 1997 بعد نهاية الوقت الأصلى للمواجهة بالتعادل السلبى، وسط تعملق متخصص التصدى لهذه الركلات نادر السيد. وتفتح ركلات الترجيح أبواب المجد للزمالك وتمنحه أول ألقابه بالكونفدرالية الإفريقية في النسخة الماضية 2018-2019 على حساب نهضة بركان المغربى بملعب برج العرب في الإسكندرية بفضل حارسه محمود جنش.