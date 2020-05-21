شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي ينفي تعثر المفاوضات مع الزمالك لتمديد إعارة سيسيه.. ويوسف يتابع تدريبات اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى صحة ما تردد عن تعثر المفاوضات مع الزمالك بشأن تمديد إعارة رزاق سيسيه مهاجم الاتحاد المعار من النادى الأبيض، وكذلك زميله أحمد رفعت، بعد ترحيب الزمالك بانتقال سيسيه لأحد الأندية الخليجية مقابل مبلغ 50 مليون جنيه.

وأكد رئيس نادى الاتحاد أنه تحدث فى وقت لاحق مع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فى العديد من الأمور ولم يتم التطرق نهائيا لموضوع سيسيه أو أحمد رفعت، وطالب مصيلحى بتحرى الدقة عند التطرق لأى أخبار تخص النادى، لاسيما فى ظل تلك الظروف الصعبة التى يمر بها الجميع.

وأضاف مصيلحى أنه شخصيا يتوقع أن تنخفض أجور اللاعبين بنسبة كبيرة، سواء فى مصر أو كل دول العالم، فى ظل الأزمات المالية المتلاحقة التى تعانى منها كل الأندية فى العالم دون استثناء

على الجانب الآخر يواصل الجهاز الفنى لنادى الاتحاد، بقيادة طلعت يوسف، على متابعة لاعبى الفريق بشكل يومى، وطالب المدير الفنى للفريق من الدكتور أحمد عبداللطيف، متخصص الأحمال تقارير صباحية ومسائية عن مدى ما وصل إليه اللاعبين فى البرامج التدريبية المخصصة لهم، فى ظل احتمالية عودة النشاط الكروى. وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد أشار مؤخرا بأن عودة النشاط الرياضى باتت قريبة، فى ظل وجود اتفاقا بين وزارتى الصحة والشباب والرياضة على ذلك.