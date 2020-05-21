شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بذكرى التتويج بلقب «نادي القرن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل النادي الأهلي عبر قناته، مساء الأربعاء، بمرور 20 عامًا على التتويج بلقب نادي القرن الأفريقي، من خلال سهرة خاصة، تبدأ بثها في العاشرة مساء، وتمتد إلى الواحدة صباحًا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تقدم القناة في سهرة الليلة العديد من الفقرات المميزة، حيث يطل الإعلامي الإماراتي الكبير يعقوب السعدي على مشاهدي القناة لأول مرة، من خلال تقارير خاصة بصوته الملقب بصوت العرب.

وتتضمن السهرة عدة لقاءات مع نجوم ومدربين، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى بالصوت والصورة، في احتفالية القرن التي يشارك فيها عدد من نجوم الفريق الحاليين ونجوم الفن والمجتمع.

كما يحل كل من الكابتن محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، والكابتن هاني رمزي، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، ضيفين على السهرة.

ويتخلل السهرة أيضًا حضور فني للنجم إيهاب توفيق، الذي حرص على مشاركة الأهلي وجماهيره هذه المناسبة.

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