شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يرفض الإغراءات الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض طارق حامد، لاعب الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، الإغراءات الخليجية للانتقال للعب فى إحدى الدوريات الموسم المقبل، بعدما تلقى عدة عروض شفهية من بعض الوكلاء. وأبلغ حامد وكيله، أنه متمسك بالتواجد فى الزمالك، من أجل مواصلة حصد المزيد من البطولات وأن فكرة احترافه العربى لا تراوده، وأنه لا يفكر فى شىء غير المساهمة مع زملائه فى إسعاد الجماهير الزملكاوية، خصوصاً أن الفريق يعيش أفضل فتراته فى الوقت الراهن، بعدما نجح فى تحقيق الفوز ببطولتين فى أقل من شهر قبل توقف النشاط الرياضى، هما السوبر الإفريقى بعد الفوز على الترجى التونسى، فى الدوحة، والسوبر المحلى، بعد الفوز على الأهلى فى أبوظبى، فضلاً عن صعود الزمالك، للمربع الذهبى لدورى رابطة الأبطال الإفريقى بعد الفوز على الترجى التونسى، حامل اللقب فى آخر نسختين وإقصائه من البطولة بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين.

وطلب منصور من الثنائى كارتيرون، المدير الفنى للفريق، وأمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، وضع تصور شامل بكل احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، وتقديمه له خلال الأيام المقبلة، حتى يتسنى اتخاذ كافة الإجراءات نحو تلبية احتياجات الجهاز الفنى. وينتظر أن يتقدم كارتيرون، تقريره الفنى، عقب عيد الفطر، والذى يتضمن مصير اللاعبين المعارين للأندية الأخرى، حيث أعلن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، إرجاء اتخاذ أى قرار بشأن المعارين، إلا بعد كتابة كارتيرون، تقريره الفنى، عن كل لاعب، خصوصاً فى ظل طلب أكثر من ناد شراء هؤلاء المعارين، بداية من الموسم المقبل. من ناحية أخرى، انتهى مسؤولو الزمالك، من إعداد ملف نادى القرن، والذى قرر مجلس إدارة الزمالك، فتحه مجدداً خلال الأيام المنقضية، من أجل استعادة حقوق الزمالك فى اللقب، وينتظر أن يقوم النادى بتحريك الدعوى القضائية فى المحكمة الرياضية الدولية، بعد عيد الفطر.

من جانبه، شدد مرتضى منصور على أنه لن يتهاون فى السعى لإعادة حقوق ناديه فى تلك القضية، خصوصاً أن كل الشواهد والمستندات تؤكد حدوث بعض التغييرات فى طريقة الحساب وقتها من أجل إهداء اللقب للأهلى، رغم تفوق الزمالك الواضح عليه فى هذا الملف، وشدد منصور على أن تلك القضية ستشهد تفجير العديد من المفاجآت عند تحريكها.