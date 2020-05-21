شكرا لقرائتكم خبر عن بجانب ميسي ورونالدو.. محمد صلاح ضمن قائمة الأكثر تأثيرًا في تاريخ كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى، في قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرًا في كرة القدم لعام 2020 بحسب «فرانس فوتبول» حيث وضعت المجلة الفرنسية قائمة بأكثر الشخصيات نفوذاً في عالم الساحرة المستديرة.

وجاء النجم محمد صلاح في المركز الـ 38 ويتواجد أيضا مدرب فريق ليفربول الألمانى يورجن كلوب داخل هذه القائمة، ومن المنتظر أن يكشف النقاب عن القائمة الكاملة المكونة من 50 اسمًا هذا الأسبوع، ويتواجد بالقائمة، البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، والأرجنتينى ليونيل ميسى نجم فريق برشلونة الإسبانى، ورئيس الفيفا جيانى إنفانتينو. كما تضم القائمة أيضًا عددا من وكلاء اللاعبين المشهورين أبرزهم خورخى مينديز، ومينو رايولا، وبينى زهافى.

وساهم محمد صلاح في تتويج ليفربول بلقب دورى أبطال أوروبا في النسخة الماضية 2018/2019 عقب فوزه على توتنهام في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية «مدريد» مطلع يونيو من العام الماضى، حيث سجل الفرعون المصرى الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء.

كما نجح «مو» هذا الموسم في اعتلاء قائمة هدافى ليفربول في الدورى الانجليزى برصيد 14 هدفا حتى الآن قبل توقف المسابقة بسبب تفشى فيروس كورونا.

من جانبه، أكد محمد صلاح، أن مباراة مصر والكونغو بتصفيات مونديال ٢٠١٨ هي الأصعب في مسيرته الكروية، قائلًا في «لايف» على اليوتيوب: «مباراة مصر مع الكونغو هي الأصعب خلال مسيرتى بسبب أنها كانت تحسم التأهل لكأس العالم بعد غياب ٢٨ عاما». وأضاف: «طريقة احتفالى في نهائى دورى أبطال أوروبا كانت بسبب مكة، هي من طلبت منى الاحتفال بتلك الطريقة حال سجلت».

وتابع: «بشكل عام أتدرب في المنزل، الأمر ليس مقتصراً على الوضع الراهن، التدريب في النادى يكون بين ٣ و٤ ساعات، وأتدرب أيضا في منزلى بشكل منفرد، طموحى دائماً متجدد، كنت أحلم بالاحتراف، عندما تحقق وانتقلت لبازل السويسرى بدأت أفكر في الحلم القادم والخطوة التالية، نفس الأمر عندما كنت في تشيلسى وبعد رحيلى لفيورنتينا، دائما أبحث عن التطور».

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وختم: «أحب أن أقضى الإجازات مع الأهل والأصدقاء، لكن يجب أن أقضى بعض الأيام بعيداً عن الجميع لكى أستعد للموسم بشكل جيد». وسدد صلاح ركلة الجزاء القاتلة التي قادت مصر للفوز 2/1 أمام الكونغو في ملعب برج العرب بالجولة الخاسمة للتصفيات الإفريقية التي كانت مؤهلة لكأس العالم ٢٠١٨ في روسيا.