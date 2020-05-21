شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تطلب الاجتماع بوزير الرياضة لحسم الدوري.. و«صبحي»: قرار دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ما زالت أزمة عودة بطولة الدورى الممتاز تلقى بظلالها على أجواء المنظومة الرياضية، فى ظل ترقب الجميع للموقف بعد إعلان مجلس الوزراء عودة النشاط الرياضى تدريجيا بعد 15 يونيو المقبل، وطالب العديد من أندية الدورى الممتاز وأندية القسم الثانى وزير الرياضة بتحديد موعد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر للاجتماع مع الأندية ومناقشة مصير النشاط الرياضى بصفة عامة وبطولة الدورى فى قسميه الممتاز والثانى بصفة خاصة حتى يتسنى للأندية الاستعداد لأى قرار فى هذا الصدر. وجدد العديد من الأندية رفضها القاطع لعودة بطولة الدورى وفى مقدمتها الزمالك والاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى ووادى دجلة ونادى مصر وأسوان وحرس الحدود ومصر المقاصة وطنطا، وكان عدد من رؤساء الأندية قد فوضوا مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك من أجل تنسيق موعد مع الدكتور أشرف صبحى، لعرض وجه نظر الأندية ورفعها للمسؤولين فى الدولة قبل اتخاذ أى قرار بخصوص عودة الدورى، خصوصا فى ظل الأزمات المالية الطاحنة التى تمر بها الأندية وعدم وجود موارد مالية للأنفاق على أى نشاط رياضى الذى يكبد خزائن الأندية ملايين الجنيهات.

فى سياق متصل كشف مصدر مطلع أن الاتجاه الأقوى الآن داخل وزارة الرياضة واتحاد الكرة هو استئناف مسابقة كأس مصر فى حالة صعوبة عودة بطولة الدورى الممتاز بعد اعتراض أكثر من 12 ناديا على عودته. من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تضع مصلحة المواطن ورياضيى مصر فوق أى اعتبار مؤكدا أن الحديث عن أى قرارات رسمية بشأن عودة أى نشاط رياضى أو دوريات سابق لأوانه وأن القرار فى النهاية سيكون قرار الدولة المصرية بعد دراسة الموقف من جميع جوانبه بما يضمن سلامة وأمن الجميع. يأتى هذا ا فيما كشف وزير الرياضة عن تسلمه تقرير اللجنة الخماسية المؤقتة بسيناريوهات والمواعيد المقترحة للدولة لرفعها لمجلس الوزراء.