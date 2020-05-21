شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعفى الموظفين فوق الـ60 عاما من العودة بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعفت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الموظفين كبار السن الذين تخطوا الـ60 عاما من قرار انتظام العمل بالطاقة الكاملة بعد إجازة عيد الفطر المبارك ، وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الموظفين كبار السن بالحضور يومين في الاسبوع لمتابعة مهام العمل وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي شهدت الأيام الاخيرة تزايد حالات الإصابة به رغم الإجراءات الاحترازية القوية المتخذة من الحكومة المصرية .

علي صعيد متصل، كشفت مصادر قانونية باتحاد الكرة، أن هناك اتجاها لتجميد لائحة اتحاد الكرة الجديدة التى يتم حاليا إعدادها من قبل اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على ان تقام الانتخابات المقبلة فى شهر سبتمبر المقبل وفقا للائحة القديمة لاتحاد الكرة والمعتمدة أيضا من الاتحاد الدولى لكرة القدم.

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وقالت المصادر، إنه لا يوجد موعد واضح للإنتهاء من إعداد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة فى ظل الخلافات حول بعض البنود بين مندوبة الفيفا وأعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، بجانب غموض مصير الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يجعل فرصة إقامة الانتخابات المقبلة باللائحة القديمة كبيرة.. وأوضحت المصادر أن فيفا مازال يتمسك بإقامة الانتخابات فى موعدها ولمدة 4 سنوات مقبلة، وهو ما يجعل فرصة إقامة الانتخابات باللائحة القديمة ايضا قائم بقوة.