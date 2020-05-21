شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات أزمة رامي ربيعة في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغموض تسيطر على ملف تمديد رامي ربيعة مدافع الأهلي لعقده مع فريقه في ظل وجود تصريحات وأقاويل مختلفة من اللاعب وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، حيث أكد الأول أنه لم يتوصل لاتفاق بشأن تمديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وأنه وقع فقط لبدء التفاوض، في الوقت الذي أكد سيد عبد الحفيظ أن المدافع الدولي مدد عقده رسمياً لمدة موسمين إضافيين نهاية الموسم الماضي.

سر الأزمة أن التقليد في الأهلي هو توقيع اللاعبين على عقود على أن يتم التفاوض بعد ذلك خاصة عند تمديد أو تجديد العقود وهو ما حدث مع رامي ربيعة إلا أن المقابل المادي الذي تم وضعه له من قبل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لم يروق له وأكد أنه لا يتناسب مع قيمته الفنية ولكونه واحد من كباتن الفريق، ليعتبر نفسه لم يوقع هذه العقود وطلب من سيد عبد الحفيظ استردادها، وقام رامي ربيعة برفع الأمر للجنة التخطيط وإدارة النادي لبحث الأمر مُجدداً خاصة وأن ربيعة يرى أنه رفض العديد من العروض الاوربية المغرية طوال الفترة الماضية للاستمرار مع الفريق نظراً لحاجة الفريق لجهوده.

ومن المقرر أن تُنهي لجنة التخطيط وكذلك محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة من خلال تعديل عقد اللاعب قبل تسجيله والوصل لصيغة توافقية مع رامي ربيعة بعد عدم توصله لاتفاق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.