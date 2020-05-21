رياضة | أرقام حمزة المثلوثي .. هدف الزمالك الجديد في سوق الإنتقالات الصيفية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر أرقام حمزة المثلوثي .. هدف الزمالك الجديد في سوق الإنتقالات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الظهير الأيمن التونسي "حمزة المثلوثي" نجم النادي الرياضي الصفاقسي لدائرة اهتمامات نادي لزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن إدارة نادي الزمالك تسعى لضم المثلوثي، لتدعيم الجبهة اليمنى بالفريق.

وأكدت الإذاعة، أن نجم الزمالك "فرجاني ساسي" يجري اتصالات بصاحب الـ27 عاماً، لإرتداء القميص الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد المثلوثي مع الأبيض والأسود بنهاية الموسم الجاري، وسيصبح اللاعب متاحاً في الصيف دون مقابل.

وتمثل الجبهة اليمنى صداعاً في رأس الفرنسي "باتريس كارتيرون" مدرب الزمالك، حيث يتواجد "حازم إمام" فقط في هذا المركز حالياً، بعد رحيل التونسي الآخر "حمدي النقاز" منذ عدة أشهر، نتيجة لفسخ تعاقده مع الزمالك.

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أرقام حمزة المثلوثي

خاض اللاعب في الموسم الحالي قبل توقفه 17 مباراة بجميع البطولات، سجل هدفين وصنع 3 أهداف جميعها في بطولة الدوري التونسي للمحترفين، خلال 1481 دقيقة لعب.

وضمن بطولة الدوري التونسي للمحترفين، خاض اللاعب 14 مباراة، سجل هدفين وصنع 3، خلال 1260 دقيقة.

وفي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، شارك اللاعب في لقائين بمجموع دقائق 131 دقيقة، دون المساهمة بأي هدف.

كما خاض اللاعب مباراة وحيدة في بطولة كأس تونس، دون المشاركة بأي هدف.

وفي عموم مشاركاته مع الصفاقسي، والذي انضم إليه في صيف 2016 من نادي البنزرتي، لعب المثلوثي 99 مباراة بجميع المسابقات، سجل 7 أهداف، ومرر 15 تمريرة حاسمة.