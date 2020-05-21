رياضة | بعد مغازلة الخليفي .. أرقام رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد مغازلة الخليفي .. أرقام رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه القطري "ناصر الخليفي" مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المديح للنجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال مقابلة صحفية أجراها لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وذكر الخليفي، أن رونالدو صاحب إرادة قوية، مشدداً على أنه نموذج لجميع الرياضيين على مستوى العالم.

وأكد الخليفي، أن الدون يمتلك دوماً الدوافع للاستمرار في الملاعب والسعي نحو الأفضل بشكل مستمر، مشيراً لتمتعه بشخصية غير عادية.

وحاول النادي الباريسي ضم رونالدو في عدة مناسبات، حيث فاوض ريال مدريد في صيف عام 2016، ثم جدد المفاوضات ولكن مع نادي يوفنتوس في عام 2019.

ويحظى رونالدو بإعجاب جميع كوادر نادي باريس سان جيرمان، مما يعطي أمكانية فتح باب التفاوض مرة أخرى لضم صاحب الـ35 عاماً.

أرقام رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم

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خلال الموسم الجاري قبل إيقافه، لعب رونالدو 32 مباراة بجميع المسابقات بمجموع دقائق 2837 دقيقة، سجل 25 هدفاً وصنع 4 أهداف.

وفي بطولة الدوري الإيطالي، خاض الدون 22 مباراة، سجل 21 هدفاً وصنع 3 أهداف، خلال 1945 دقيقة.

ولحساب بطولة دوري أبطال أوروبا، شارك رونالدو في 7 مباريات، تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة هدفاً آخر، في 622 دقيقة.

وفي كأس إيطاليا، لعب رونالدو مبارتين بمجموع دقائق 180 دقيقة، سجل خلالها هدفين.

وشارك اللاعب في لقاء السوبر ضد لاتسيو، والذي خسره اليوفي بنتيجة 3/1 في شهر ديسمبر الماضي.

ومنذ انضمامه ليوفنتوس في صيف عام 2018 من ريال مدريد، لعب رونالدو 75 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 53 هدفاً ومرر 14 تمريرة حاسمة.