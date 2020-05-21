رياضة | الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات الهلال السعودي مع علي معلول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات الهلال السعودي مع علي معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسئول بالنادي الأهلي حقيقة مفاوضات الهلال السعودي مع علي معلول ظهير الفريق الاحمر لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رحيل علي معلول

وتحدث أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، عن حقيقة ما تردد عن وصول عرض من الهلال السعودي، لضم الظهير الأيسر التونسي علي معلول.

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وقال أمير في تصريحات صحفية: "غير صحيح ما يتداول بشأن تقدم الهلال بعرض رسمي لضم معلول".

وتابع "لم يحدث هذا الأمر، ولم يصلنا أي شيء من النادي السعودي بشأن علي معلول".

وأكد مدير التعاقدات بالأهلي، أن معلول من العناصر الأساسية بالفريق، ولا نية للتفريط في خدماته.

وكانت تقارير صحفية تونسية قد زعمت في وقت سابق، أن الهلال السعودي تقدم بعرض رسمي لضم معلول