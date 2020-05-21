رياضة | مفاجأة.. نجم برشلونة يرفض الرحيل عن صفوف الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم برشلونة يرفض الرحيل عن صفوف الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض اللاعب الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة الاسباني فكرة الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن اللاعب الدولي الكرواتي راكيتيتش يعتقد انه سيكون بطل الرواية في الفوز مرة أخرى مع البارسا بلقب دوري أبطال أوروبا، ويشعر بأن المدرب الاسباني كيكي سيتين يثق به كثيراً، لذلك يرفض الرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة.

بينما قال ‏راكيتيتش في تصريحات صحفية اليوم:"إذا كان وصول المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى ملعب كامب نو يعتمد على ذهابي إلى إنتر ميلان الإيطالي، فأعتقد أن العملية لن تتم".

يذكر أن العديد من التقارير الاسبانية والإيطالية قالت إن اللاعب الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش قد يدخل في صفقة تبادلية مع اللاعب الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الذي اقترب من الانضمام لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني.