شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: شكوى أبو جبل ضد سموحة يطالب فيها بمليون جنيه وليس 400 ألف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن الشكوي المقدمة من محمد أبو جبل حارس الزمالك ضد ناديه السابق سموحة للمطالبة بمليون جنيه باقي مستحقاته المتأخرة عن الفترة التي أمضاها بالنادي قبل انتقاله للزمالك، وليس 400 ألف جنيه مثلما تردد مؤخرا، وشدد المصدر علي ان أبو جبل قدم الشكوى في بداية الموسم عن طريق المحامي الخاص به، ولكن لم يتم البت في الشكوي حتي الان، وكان من المفترض ان يتم مناقشة الشكوي خلال الفترة الماضية الا ان توقف النشاط وتطبيق العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا حال دون مناقشتها داخل لجنة شئون اللاعبين حتي الان.

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من ناحية اخري ، دخل المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف المحترف في صفوف الإسماعيلي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام الي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تمهيدا لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل، بعدما قدم المهاجم التونسي مردودا جيدا خلال الفترة التي شارك فيها في الإسماعيلي، بالإضافة الي تأقلمه علي اللعب في الدوري المصري، وكذلك امتلاكه خبرات كبيرة من اللعب في الدوري التونسي والسعودي والمنتخب التونسي.

ويبحث الزمالك عن تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر تحسبا لرحيل عدد من نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للاحتراف الأوروبي، بعدما تلفي عدد من لاعبي الزمالك عروضا من اندية أوروبية في مقدمتهم اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومصطفي محمد.