شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة خارج حسابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعدت إدارة نادي الزمالك فكرة التعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط الأهلي في حالة رحيله عن الفريق نهاية الموسم الحالي وتحديدا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث رفض كارتيرون فكرة ضم صالح جمعة لعدم حاجة الفريق لجهوده في ظل وجود يوسف أوباما واحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وشيكابالا ومحمد عنتر وجميعهم يجيدون في المراكز التي يلعب فيها صالح جمعة، وفضل الجهاز الفني للزمالك ان يكون التعاقد مع لاعبين في مراكز يحتاجها الفريق أهم من الصفقات الجماهيرية.

من ناحية اخري دخل المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف المحترف في صفوف الإسماعيلي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام الي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تمهيدا لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل، بعدما قدم المهاجم التونسي مردودا جيدا خلال الفترة التي شارك فيها في الإسماعيلي، بالإضافة الي تأقلمه علي اللعب في الدوري المصري، وكذلك امتلاكه خبرات كبيرة من اللعب في الدوري التونسي والسعودي والمنتخب التونسي.

ويبحث الزمالك عن تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر تحسبا لرحيل عدد من نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للاحتراف الأوروبي، بعدما تلفي عدد من لاعبي الزمالك عروضا من اندية أوروبية في مقدمتهم اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومصطفي محمد.