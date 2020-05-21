شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعبر عن إعجابه بأحد المسلسلات الكوميدية فى رمضان.. اعرف هو إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفريول، مقطعا من مسلسل 100 وش، الذى يعرض على قناة الحياة خلال شهر رمضان، وحقق نجاحا منذ عرضه بشهر رمضان.

النجم محمد صلاح، عبر عن إعجابه بالمسلسل، حيث نشر مقطع "فيديو" عبر ستورى حسابه بموقع انستجرام، وعلق بأيموشن قلب ووجه ضاحك.

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ستورى محمد صلاح

يشار أن النجم محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، نشر صورا عبر حسابه بموقع تويتر، لعودته مرة أخرى إلى التدريبات في ميلوود مركز تدريبات الريدز، بعد توقف بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

النجم محمد صلاح، نشر صور خلال مشاركته اليوم في المران حيث كان يراعى لاعبو الفريق التباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا، وعلق صلاح على الصور:"العودة".

حقق مسلسل "بـ100 وش" نجاحا كبير للنجمة نيللى كريم والنجم آسر ياسين، الذى يعرض حالياً على قناة الحياة طوال أيام شهر رمضان، ومنذ عرض الحلقات الأولى من العمل جذب المشاهدين وأصبح "عمر وسكر" تريند يومياً على جوجل، خاصة وأن الأحداث تدور حول عصابة تغيير من ملامحها للنصب على الأخرين بشكل كوميدى، وهناك تفاعل كبير من الجمهور مع شخصيات المسلسل" حمادة وماجى وسباعى ونجلاء وسكر وعمر" وأخرها شيرين التى تجسدها الفنانة سارة التونسى حبيبة عمر السابقة التى تركته وتزوجت صديقه بسبب الأموال.