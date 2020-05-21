محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأربعاء:
وادي يتحدث لمصراوي عن.. الجنسية المصرية.. وحبه لتريكة وشيكابالا
وزير الرياضة يعلن موعد عودة التدريبات تمهيداً لاستئناف النشاط
جمال الغندور: ضد إجراء انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام
كابيلو: لو انضم هالاند لصلاح وماني لأصبحوا ثلاثي مدمر
14 إصابة عضلية في صفوف الدوري الألماني بعد عودة النشاط
جمال الغندور: الخلافات مع اللجنة الخماسية أمر طبيعي.. ولا أمانع العودة لرئاسة الحكام
حسام عاشور: تتويج الأهلي بجائزة "نادي القرن" ليس من فراغ
"الأهلي يستحق التضحية".. عبدالحفيظ يكشف رسالة جوزيه التي لا ينساها
مدرب الزمالك السابق: حازم إمام موهبة كبيرة.. وأعتذر له لهذا السبب
عبدالحفيظ: الأهلي جاهز لعودة النشاط في أي وقت
مدرب الجونة: مستعدين لعودة الدوري.. والأهلي الأقرب للقب
حكم نهائي كأس العالم للأندية يكشف سبب حصول صلاح على بطاقة صفراء
هدف الأهلي.. لانس الفرنسي يتجه لصرف النظر عن موليكا
ميهوب: اتهمت بالتربح في صفقة عنتر.. وتمنيت بقاء أزارو
الزمالك يقترب من التعاقد مع لاعب الصفاقسي
عضو اتحاد الكرة السابق: "حد سخن صلاح علينا".. واستغل جماهيرته ضدنا
مدافع واتفورد يعلن إصابته بفيروس كورونا
الجلسة الأولى منذ شهرين.. كلوب يتحدث عن شعوره بعد عودة التدريبات
"حالة واحدة".. هل ينتقل بنشرقي للدوري التركي؟
تقارير: أزارو قد يجد نفسه بلا عمل.. ومطالب الأهلي تعيق بيعه
الزمالك يستهدف التعاقد مع مهاجم أورلاندو
رسالة وائل جمعة لجماهير الأهلي في الذكرى الـ٢٠ لـ"نادي القرن"
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. "حد سخن صلاح علينا".. وأزارو بلا عمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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