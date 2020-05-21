وادي يتحدث لمصراوي عن.. الجنسية المصرية.. وحبه لتريكة وشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ جهاد عرابي:

قال محمود وادي، لاعب النادي المصري، إن فرصة انضمامه للفريق البورسعيدي جاءت بترشيح من حسام حسن المدير الفني للفريق حينها لذا لم يتردد في الموافقة.

وتطرق وادي ـ في حديثه لمصراوي ـ لحديثه عن سبب تسميته بـ (البرج)، قائلاً:"الجمهور أطلق اللقب عليّ لكوني طويل القامة وأقفز عالياً وأحب هذا الأسم فهو جديد على الساحة".

ولفت لاعب المصري في حديثه إلى أن عضو مجلس إدارة ناديه محمد الخولي تحدث عن وجود اتصالات من ناديي الزمالك وبيراميدز لضمي، قائلاً:"هناك توجه في الخليج والمصري متمسك بي وهذا حال كرة القدم لا تعرف أين ستكون مستقبلاً".

وأوضح وادي أن المصري تأثر برحيل حسام حسن عن النادي قبل أن يأتي إيهاب جلال ليعدل الكافة، مشيراً إلى أن الدوري المصري هو أقوى دوري له به.

وأشار اللاعب الفلسطيني ـ الذي حصل على الجنسية مؤخرًا ـ إلى إنه قدم لمصر مع والدته ـ المصرية ـ عام 2013 وقرر أن ينضم لأحد الأندية الكبيرة فلم يستطع المشاركة باختبارات الأهلي وخضع لاختبارات بالزمالك وكان من المفترض أن يعود مرة أخرى ولكن الأحداث السياسية حينها أوقفت الأمر.

وأوضح أن سبب بكائه عقب هدفه المميز في شباك حارس سموحة حينها محمد أبو جبل، هو وعده لشقيقه الذي تعرض لحادث وأصيب إصاباته خطيرة أن يُسجل:"كنت منهاراً ولا أستطيع اللعب وقال لي سجل وأهديني الهدف".

ونوه وادي ـ حديثه لمصراوي ـ إن حصوله على الجنسية المصرية يفيده في استمراره في مصر ومع ناديه كلاعب محلي، قائلاً:"أمي مصرية وأنا بتكلم مصري كويس جدًا وبحب مصر وكنت بتابع المنتخب".

ورد وادي على بعض الأسئلة السريعة وهي:

من أصعب مدافع واجهته؟

فاروق لاعب المقاولون.

Advertisements

أفضل مهاجم؟

أجنبي أوستون أموتو ومحلي مصطفى محمد:"يؤدي بصورة مميزة مع الزمالك والمنتخب الأولمبي وننتظر أشياءً كثيرة للرياضة المصرية وله"

قلت أنك كنت تتابع مباريات المنتخب.. من لاعبك المفضل؟

أحب شيكابالا وأبو تريكة وبالتحديد شيكابالا لأنه كان مختلفًا عمن حوله كما أن أبو تريكة شيء أخر في مجال الرياضة والكرة.

من مهاجمك المفضل في منتخب مصر عامة؟

أحب عمرو زكي فأحب اللاعب القوي والشرس وكذلك كنت أتسائل كيف يُسجل عماد متعب أهدافه.

ناديك المفضل في فلسطين؟

بشجع اتحاد خان يونس لأنه النادي الأم بالنسبة لي وأحترم أندية الضفة جميعها وأميل للأندية التي لعبت بها.

من ناديك المفضل عالمياً؟

ريال مدريد.