محمد أبوالعلا: أدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

قال محمد أبوالعلا قائد نادي الزمالك السابق، إنه يدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المصري، مشيرًا أنه لم يتلق اتصالات بشأن انضمامه لأحد القوائم

الانتخابية.

وأضاف أبوالعلا خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أنه لم يندم على ترشحه لانتخابات نادي الزمالك السابقة

ضمن قائمة أحمد سليمان، مشيرًا أنه كان يرغب في خدمة نادي الزمالك.

وأردف نجم الزمالك السابق، أن الخلافات الإدارية وتغيير الأجهزة الفنية في القلعة البيضاء هي السبب الرئيسي في عدم التتويج بالبطولات.