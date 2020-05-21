محمد أبوالعلا: أدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

قال محمد أبوالعلا قائد نادي الزمالك السابق، إنه يدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المصري، مشيرًا أنه لم يتلق اتصالات بشأن انضمامه لأحد القوائمالانتخابية.
وأضاف أبوالعلا خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أنه لم يندم على ترشحه لانتخابات نادي الزمالك السابقةضمن قائمة أحمد سليمان، مشيرًا أنه كان يرغب في خدمة نادي الزمالك.
وأردف نجم الزمالك السابق، أن الخلافات الإدارية وتغيير الأجهزة الفنية في القلعة البيضاء هي السبب الرئيسي في عدم التتويج بالبطولات.
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