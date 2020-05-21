محمد أبوالعلا: جوزيه وحسام البدري طلبا ضمي للأهلي ولكني رفضت لانتمائي للزمالك

أكد محمد أبوالعلا قائد الزمالك السابق، أن البرتغالي مانويل جوزيه وحسام البدري طلبا انضمامه للنادي الأهلي في وقت سابق، مشيرًا أنه رفض لانتماءه للقلعة البيضاء.
وأضاف أبو العلا خلالت صريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن حسام البدري طلب انضمامه للأهلي عام 2003، مؤكدًا أن رفض الانتقال للفريق الأحمر بسبب انتماءه للقلعة البيضاء.
وأردف قائد الزمالك السابق، أن المترجم الخاص لمانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي عاود التفاوض معه في عام 2006 بضعف راتبي مع الزمالك، مشيرًا أنه عاود رفض الانتقال للنادي الأهلي مرة أخرى.
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