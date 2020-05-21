محمد أبوالعلا يكشف أسوأ مباراة له مع الزمالك

كشف محمد أبوالعلا نجم الفريق الأول بنادي الزمالك السابق، عن أسوأ مباراة خاضها خلال مسيرته مع القلعة البيضاء.

وقال أبوالعلا خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، إن المباراة الشهيرة بين الزمالك والأهلي التي انتهت بنتيجة 6 -1

للفريق الأحمر هي المباراة الأسوأ في تاريخه مع القلعة البيضاء.

وتابع أبو العلا " دخلنا اللقاء بثقة كبيرة في الانتصار، لكن فوجئنا بتلقينا ثلاثة أهداف في الشوط

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الأول، ومع إحراز حسام حسن الهدف الأول للزمالك، شعرنا باحتمالية تعويض النتيجة ومن ثم تحقيق الانتصار".

وأضاف قائد الزمالك السابق، أنه شارك مع الفريق الأول بالزمالك وعمره 17 عامًا بعد أن طلب الهولندي رود كرول مدرب القلعة البيضاء تصعيده، مشيرًا أن أول مباراة له كانت أمام الأهلي.