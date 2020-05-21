جمال الغندور يكشف عن صاحب قرار رحيله من رئاسة لجنة الحكام

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، صباح اليوم الخميس، عن السبب في رحيله عن منصب رئيس الحكام بالاتحاد.
وقال الغندور في حواره مع سيف زاهر مقدم برنامج ملعب أون تايم: "السبب في رحيلي عن رئاسةلجنة الاتحاد، والتحليل في أحد القنوات الرياضية لم يكن هو السبب، فأنا صاحب القرار في الرحيل عن هذا المنصب، وغادرت بإدارتي".
وأضاف: "ليس لدي مانع في العودة إلى رئاسة لجنة الحكاممرة أخرى في الفترة المقبلة، فأنا حكم وخبرتي كلها في هذا المجال، وإذا عرض العودة سأعود، ولكن أحتاج لفترة لاتقل عن عامين".
وتابع الغندور : "كنت أعمل في تلك القنوات يومي الأجازة الرسمية لي في الاتحاد، ولم يؤثر هذا علي فترة عملي ولدي ساعات عمل كافية في ظل وجودي داخل الجبلاية".
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