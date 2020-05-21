خالد الغندور يوجه رسالة عنيفة إلى مهيب عبدالهادي

رد الإعلامي خالد الغندور على تغريدة مهيب عبد الهادي أمس الأربعاء والتي انتقد فيها الغندور بسبب ما ذكره بالأمس عبر قناة نادي الزمالك أنه طلب من مدير الكرة بنادي الزمالك تسجيل حلقة لبرنامج رامز مجنون رسمي لكنه رفض.

وقال الغندور في تصريحات عبرقناة

الزمالك "مهيب يقول أن الفنانيين والنجوم يسعوا للظهور مع رامز، فكيف يسعوا وهم لا يعلموا من الأساس أنه برنامج مقالب".

وتابع "ما قولته ليس روايتي، أمير مرتضى ظهر منذ أسبوعين مع إبراهيم فايق وأكد

أنه تم العرض عليه من برنامج رامز جلال بالظهور لكنه رفض".

وأكمل "بدلًا من توجيه الرسالة لي يا مهيب، كنت توجهها إلى أمير مرتضى منصور أو مرتضى منصور".

وأضاف "ما حدث أن مهيب اتصل بأمير مرتضى وعرض عليه نصف مليون جنيه، وبالصدفة كان يجلس بجواره مرتضى منصور والذي أرسل رسالة لك على هاتفك المحمول وعنفك بشدة".