حسام عاشور: جماهير الأهلي العامل الأساسي في التتويج بلقب نادي القرن الإفريقي

أكد حسام عاشور قائد الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن جماهير القلعة الحمراء العامل الأساسي في التتويج بلقب نادي القرن الإفريقي.

وأضاف عاشور خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن لقب القرن الإفريقي لم يأت

من فراغ مؤكدًا أنه نتاج جهد وإنجازات على مدار القرن الماضي.

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وأوضح قائد النادي الأهلي الحالي، أن جماهير القلعة الحمراء هي رقم واحد، مطالبًا أياهم

بالوقوف إلى جانب النادي في الفترات المقبلة.

وأعرب حسام عاشور عن سعادته لانتمائه للقلعة الحمراء، مشيرًا أنه أعظم نادي في العالم.

يذكر أن حسام عاشور أكثر لاعب ارتدى قميص النادي الأهلي برصيد 500 مباراة خلال مسيرته، كما توج بـ 36 بطولة مع القلعة الحمراء.