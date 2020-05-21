خالد الغندور لمنتقديه بسبب قضية القرن: أنتوا مالكم

رد الإعلامي خالد الغندور على بعض منتقديه بسبب معارضتهم لفتح ملف نادي القرن الإفريقي من جديد وعزم الزمالك تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك: "إنتوا مالكم ولو الموضوع مضايقكم بتتكلموا فيه ليه". "إنتوا مالكم ولو الموضوع مضايقكم بتتكلموا فيه ليه". وواصل "أنتوا خايفين ليه، طالما أنكم واثقين من أنفسكم". وواصل "الزمالك سيواصل تحركه بشكل طبيعي في قضية Advertisements نادي القرن لاستعادة حقوقه". نادي القرن لاستعادة حقوقه". وتحدث عن احتفالية نادي الأهلي عبر قناته اليوم بشأن التتويج بنادي القرن الافريقي. وقال "اللي على رأس باطحة، وما مناسبة الاحتفال من الأساس". وتابع "بهذا الشكل أثق أننا ما نقوم به يأتي بنتيجة وأكبر دليل ما تفعله قناة النادي الأهلي".

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