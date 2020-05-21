فيديو.. مدربو الأهلي السابقين يهنئون القلعة الحمراء بذكرى التتويج بلقب نادي القرن الإفريقي

وجه عدد من مدربي النادي الأهلي السابقين، رسالة تهنئة للقلعة الحمراء بمناسبة مرور 20 عامًا على ذكرى التتويج بلقب نادي القرن الإفريقي.
وظهر عددًا من مدربي الفريق الأول بالنادي الأهلي خلال مقطع فيديو قصير بثته قناة النادي الأهلي اليوم الخميس، يهنئون القلعة الحمراءبمناسبة ذكرى التتويج بلقب النادي الإفريقي.
وقال راينر تسوبيل مدرب الأهلي السابق، إنه فخور بتولي تدريب الفريق الأحمر خلال مسيرته التدريبية، مؤكدًا أنه يفتخر كونه منتمي للقلعة الحمراء.
فيما أكد توني اوليفيرا مدرب الأهلي الأسبقأن القلعة الحمراء ستظل رقم واحد في إفريقيا، مشيرًا أنه لن ينسى الفترة التي قضاها مع النادي.
فيما قال جوزيه بيسيرو، أن مدربي ولاعبي وجماهير الأهلي تعاونوا على مدار السنين الماضية، لتظهر عظمة النادي الأهلي، مشيرًا أنه لن ينسى الفترة التي قضاها مع القلعة الحمراء.
فيما علق مارتن يول المدير الفني السابق للأهلي قائلًا " الأهلي حديد".
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