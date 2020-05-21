رياضة | حقيقة رحيل طارق حامد عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل طارق حامد عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عضو داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن عدم رحيل طارق حامد لاعب وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد عضو المجلس أنه لا نيه داخل مجلس إدارة الزمالك أو الجهاز الفني، في التفريط في طارق حامد، خاصة أنه أحد أهم الركائز الأساسية في الفريق ولا يمكن التفريط فيه حالياً.

وحدد كارتيرون طلباته بالابقاء على طارق حامد وأنه من العناصر الأساسية في الفريق، ولن يستغنى عنه مثل باقي اللاعبين الأساسيين، حتى يحقق طموحه مع الفريق الأبيض.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، قد صرح مؤخرا أنه لن يتم التفريط في طارق حامد هو ليس للبيع، ولا توجد نية في الاستغناء عن خدمات اللاعب حالياً.