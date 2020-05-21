رياضة | حيله جديدة من برشلونة لضم نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حيله جديدة من برشلونة لضم نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي برشلونة الإسباني منذ فترة للتعاقد مع واحد من نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة لازال مصمم على التعاقد مع البونسي ميراليم بيانيتش نجم وسط نادي يوفنتوس في الصيف القادم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بيانيتش هو الأخر وافق على فكرة الانضمام لصفوف نادي برشلونة في نهاية الموسم الجاري ولكن يتبقى انهاء الاتفاق بشكل رسمي بين الناديين.

وذكرت الصحيفة أن العقبة حاليا في إنهاء الاتفاق هي رغبة يوفنتوس في الحصول على خدمات آرثر ميلو ليوافق على انتقال بيانيتش إلى البارسا ولكن اللاعب والنادي يرفضان ذلك وعرض برشلونة نيلسون سيميدو ليدخل بدلا منه في الصفقة.

وكشفت الصحيفة أنه في حالة رفض اليوفي الحصول على سيميدو ضمن الصفقة سيحاول برشلونة ضم بيانيتش مقابل مبلغ مالي ضخم دون اقحام أي لاعبين في الصفقة.